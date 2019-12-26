В Кремле официально заявили о наличии мощностей для завершения "Северного потока - 2"

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля.

Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь.

"Чем раньше, тем лучше", - добавил Песков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственного корреспондента сообщила, что Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, на встрече с представителями российского бизнеса заявил о том, что в России есть "трубоукладчик", чтобы достроить проект "Северного потока-2" .