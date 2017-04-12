У Кремлі не виключили зустрічі Р.Тіллерсона з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту в Москву все-таки може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Що стосується зустрічі, то ви знаєте, що йдуть перемовини міністра закордонних справ РФ і держсекретаря. Якщо протягом дня порахують доцільним доповісти про підсумки цих переговорів главі держави, ми поінформуємо відповідним чином... Певна ймовірність є", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання про можливу зустрічі президента РФ з держсекретарем США.
Нагадаємо, 12 квітня голови зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України.