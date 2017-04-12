У Кремлі не виключили зустрічі Р.Тіллерсона з В.Путіним

"Що стосується зустрічі, то ви знаєте, що йдуть перемовини міністра закордонних справ РФ і держсекретаря. Якщо протягом дня порахують доцільним доповісти про підсумки цих переговорів главі держави, ми поінформуємо відповідним чином... Певна ймовірність є", - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання про можливу зустрічі президента РФ з держсекретарем США.

Нагадаємо, 12 квітня голови зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України.