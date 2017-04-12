В Кремле не исключили встречи Р.Тиллерсона с В.Путиным

"Что касается встречи, то вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы проинформируем соответствующим образом ... Некоторая вероятность есть", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ с госсекретарем США.

Напомним, 12 апреля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.