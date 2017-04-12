В Кремле не исключили встречи Р.Тиллерсона с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву все-таки может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается встречи, то вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы проинформируем соответствующим образом ... Некоторая вероятность есть", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ с госсекретарем США.
Напомним, 12 апреля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.