У Кремлі не бачать передумов для зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

“Ситуація поки не багата якимись позитивними зрушеннями. Напевно, навіть не потребує коментарів повна бездіяльність української сторони в руслі імплементації мінських домовленостей. Поки ситуація щодо реалізації мінських домовленостей досить сумна. І сама обстановка, власне, в Україні досить, скажімо так, нестабільна”, — зазначив Д.Пєсков, відповідаючи на питання про те, як Росія ставиться до заяви Л.Кучми про те, що настав час для зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.

Відповідаючи на прохання уточнити, чи немає необхідності в проведенні такої зустрічі зараз, Д.Пєсков зазначив, що “наразі невідомо про якісь перспективи, які могли б допомогти забезпечити якесь просування вперед”.

Нагадаємо, остання зустріч “нормандської четвірки” відбулася 18 лютого в Мюнхені.