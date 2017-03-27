В Кремле не видят предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

"Ситуация пока не богата какими-то положительными сдвигами. Наверное, даже не нуждается в комментариях полная бездеятельность украинской стороны в русле имплементации минских договоренностей. Пока ситуация по реализации минских договоренностей достаточно печальная. И сама обстановка, собственно, в Украине достаточно, скажем так, нестабильная", - отметил Д.Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к заявлению Л.Кучмы о том, что настало время для встречи лидеров "нормандской четверки".

Отвечая на просьбу уточнить, нет ли необходимости в проведении такой встречи сейчас, Д.Песков отметил, что "пока неизвестно о каких-то перспективах, которые могли бы помочь обеспечить какое-то продвижение вперед".

Напомним, последняя встреча "нормандской четверки" состоялась 18 февраля в Мюнхене .