У Кремлі назвали успішними сирійські переговори в Астані

"Безумовно, це успіх. Забезпечена суттєва підтримка женевського процесу. Ви знаєте, що основним руслом для пошуку сирійського врегулювання є женевський процес. Ми знаємо, що там тривалий час виникали затримки, і ми розраховуємо, що підсумки Астани допоможуть відновити контакти в рамках женевського процесу ", - сказав Д.Пєсков.

Він також наголосив, що факт зустрічі зацікавлених сторін є досить позитивним і сприймається в Кремлі позитивно.

Як повідомляв УНН, представники сирійської опозиції залишилися незадоволеними результатами переговорів щодо Сирії в Астані. Підсумкове комюніке не визначає військову роль Ірану в Сирії, заявив 24 січня представник опозиційних сил Мохаммед Аллуш з угруповання "Джейш аль-Іслам".