В Кремле назвали успешными сирийские переговоры в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вопросу сирийского урегулирования в Астане были успешными и могут помочь в восстановлении контактов в рамках женевского процесса, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Безусловно, это успех. Обеспечена существенная поддержка женевского процесса. Вы знаете, что основным руслом для поиска сирийского урегулирования является женевский процесс. Мы знаем, что там длительное время возникали задержки, и мы рассчитываем, что итоги Астаны помогут восстановить контакты в рамках женевского процесса", - сказал Д.Песков.
Он также отметил, что факт встречи заинтересованных сторон является весьма позитивным и воспринимается в Кремле положительно.
Как сообщал УНН, представители сирийской оппозиции остались недовольны результатами переговоров по Сирии в Астане. Итоговое коммюнике не определяет военную роль Ирана в Сирии, заявил 24 января представитель оппозиционных сил Мохаммед Аллуш из группировки "Джейш аль-Ислам".