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У Кремлі назвали ситуацію в Авдіївці способом привернути увагу Д.Трампа до України

Київ • УНН

 • 10825 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Кремлі назвали ситуацію в Авдіївці способом привернути увагу президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України. Про це "Дождю" повідомив чиновник Кремля, проте його імені не називають, передає УНН.

“Все, що відбувається — спецоперація влади країни щодо залучення уваги Заходу, в першу чергу нової адміністрації США. Українська влада намагається переконати Дональда Трампа в тому, що Росія знову затіяла силову операцію і порушує мирний процес”, — повідомило джерело.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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