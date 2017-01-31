У Кремлі назвали ситуацію в Авдіївці способом привернути увагу Д.Трампа до України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Кремлі назвали ситуацію в Авдіївці способом привернути увагу президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України. Про це "Дождю" повідомив чиновник Кремля, проте його імені не називають, передає УНН.
“Все, що відбувається — спецоперація влади країни щодо залучення уваги Заходу, в першу чергу нової адміністрації США. Українська влада намагається переконати Дональда Трампа в тому, що Росія знову затіяла силову операцію і порушує мирний процес”, — повідомило джерело.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.