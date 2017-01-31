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В Кремле назвали ситуацию в Авдеевке способом привлечь внимание Д.Трампа к Украине

В Кремле назвали ситуацию в Авдеевке способом привлечь внимание Д.Трампа к Украине

Киев • УНН

 • 10824 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Кремле назвали ситуацию в Авдеевке способом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и его администрации к Украине. Об этом "Дождю" сообщил чиновник Кремля, однако его имени не называют, передает УНН.

"Все, что происходит - спецоперация власти страны для привлечения внимания Запада, в первую очередь новой администрации США. Украинская власть пытается убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс", - сообщил источник.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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