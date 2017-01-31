В Кремле назвали ситуацию в Авдеевке способом привлечь внимание Д.Трампа к Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Кремле назвали ситуацию в Авдеевке способом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и его администрации к Украине. Об этом "Дождю" сообщил чиновник Кремля, однако его имени не называют, передает УНН.
"Все, что происходит - спецоперация власти страны для привлечения внимания Запада, в первую очередь новой администрации США. Украинская власть пытается убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс", - сообщил источник.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.