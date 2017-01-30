У Кремлі анонсували зустріч В.Путіна та Д.Трампа до саміту G20
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа може відбутися до саміту "великої двадцятки". Про це заявив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Відповідаючи на питання, чи може зустріч президентів РФ і США відбутися до саміту G-20 влітку Д.Пєсков сказав, що можливо так.
"Судячи з усього, так", - сказав Д.Пєсков,
Зазначимо, проведення саміту G20 заплановано на 7-8 липня у Гамбурзі.
Як повідомляв УНН, В.Путін і Д.Трамп домовилися про проведення спільної зустрічі.