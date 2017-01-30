В Кремле анонсировали встречу В.Путина и Д.Трампа до саммита G20
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти до саммита "большой двадцатки". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отвечая на вопрос, может ли встреча президентов РФ и США состояться до саммита G-20 летом Д.Песков сказал, что возможно да.
"Судя по всему, да", - сказал Д.Песков,
Отметим, проведение саммита G20 запланировано на 7-8 июля в Гамбурге.
Как сообщал УНН, В.Путин и Д.Трамп договорились о проведении совместной встречи.