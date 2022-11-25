У кремлі анонсували візит президента Казахстану до рф: причина поїздки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У понеділок, 28 листопада, прибуде до росії з офіційним візитом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Планується підписання низки документів між країнами. Про це повідомляє пресслужба кремля, інформує УНН.
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«28 листопада на запрошення володимира путіна росію відвідає Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв. Це буде його перший офіційний закордонний візит після переобрання на посаду глави держави за підсумками дострокових виборів, що відбулися 20 листопада», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У ході переговорів планується обговорити питання щодо подальшого розвитку російсько-казахстанських відносин, стратегічного партнерства та союзництва, а також перспективи взаємодії в рамках інтеграційних об'єднань на євразійському просторі.
Крім того, очікується підписання низки двосторонніх документів, зокрема Декларації між російською федерацією та Республікою Казахстан з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Доповнення
За підсумками виборів президента Казахстану чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів. За нього проголосували понад 6,5 млн громадян країни.