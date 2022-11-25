В кремле анонсировали визит президента Казахстана в рф: причина поездки

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«28 ноября по приглашению владимира путина россию посетит Президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на пост главы государства по итогам досрочных выборов, которые состоялись 20 ноября», - говорится в сообщении.



Детали



В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кроме того, ожидается подписание ряда двусторонних документов, в частности, Декларации между российской федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Дополнение

По итогам выборов президента Казахстана действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. За него проголосовали более 6,5 млн. граждан страны.