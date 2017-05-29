У Красногорівці почалися відновлювальні роботи після обстрілів – голова РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Красногорівці вже сьогодні почалися відновлювальні роботи після вчорашніх обстрілів. Про це у коментарі УНН повідомив голова Мар'їнської райдержадміністрації Володимир Мороз, передає УНН.
“Відновлювальні роботи вже почалися з сьогоднішнього дня. Вже приїхала ДСНС, вже розбираємо і школу, і лікарню. По житлових будинках, уже з області йдуть дві машини з цеглою, шифером, все, що є, все везуть. Буде відновлено в найкоротші терміни”, — повідомив В.Мороз.
При цьому він зазначив, що внаслідок обстрілів, які відбулися цієї ночі, у Красногорівці жертв серед цивільного населення немає.
“Сьогодні вночі були обстріли, але обстріли були по лінії (зіткнення — ред.), там де стоять військові”, — додав він.
Як повідомляв УНН, вчора, 28 травня, бойовики з 06:35 і до 9:00 вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю великого калібру.