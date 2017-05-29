В Красногоровке начались восстановительные работы после обстрелов - глава РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Красногоровке уже сегодня начались восстановительные работы после вчерашних обстрелов. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, передает УНН.
"Восстановительные работы уже начались с сегодняшнего дня. Уже приехала ГСЧС, уже разбираем и школу, и больницу. По жилым домам, уже из области идут две машины с кирпичом, шифером, все, что есть, все везут. Будет восстановлено в кратчайшие сроки", - сообщил В.Мороз.
При этом он отметил, что в результате обстрелов, которые произошли этой ночью, в Красногоровке жертв среди гражданского населения нет.
"Сегодня ночью были обстрелы, но обстрелы были по линии (столкновения - ред.), там где стоят военные", - добавил он.
Как сообщал УНН, вчера, 28 мая, боевики из 6:35 и до 9:00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.