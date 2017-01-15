У Краснодарському краї знайшли тіло ще одного підлітка, який провалився під лід

“Виявлено тіло ще однієї дитини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуки тривають. Губернатор Кубані доручив шукати дітей цілодобово.

Як повідомляв УНН, у неділю 15 січня п’ятеро підлітків переходили річку Кірпілі поблизу селища Садовод Краснодарського краю і провалилися під лід. Одного з них врятували, ще один загинув — з річки дістали його тіло.