В Краснодарском крае нашли тело еще одного подростка, который провалился под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Краснодарском крае нашли тело второго подростка, который провалился под лед на реке Кирпили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление СК РФ в регионе, передает УНН.
"Обнаружено тело еще одного ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски продолжаются. Губернатор Кубани поручил искать детей круглосуточно.
Как сообщал УНН, в воскресенье 15 января пятеро подростков переходили реку Кирпили вблизи поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед. Одного из них спасли, еще один погиб - из реки достали его тело.