У Краматорську жінку вбили у власній квартирі

На тілі забитої виявлено сліди насильницької смерті, зокрема, гематома на голові.

Як стало відомо, жінка 1969 року народження, мешкала сама та зловживала спиртним.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Сумщині вбили чоловіка та його сестру



Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).



Як повідомляв УНН, жінка під час п’яної сварки вбила ножем співмешканця на Донеччині.



Нагадаємо, у Києві спецпризначенці затримали молодика за напад із ножем на місцевого мешканця, який продавав годинник.