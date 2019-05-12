В Краматорске женщину убили в собственной квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Краматорске Донецкой области женщину обнаружили убитой в ее квартире. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
На теле убитой обнаружены следы насильственной смерти, в частности, гематома на голове.
Как стало известно, женщина 1969 года, жила сама и злоупотребляла спиртным.
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Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, женщина во время пьяной ссоры убила ножом сожителя в Донецкой области .
Напомним, в Киеве спецназовцы задержали молодого за нападение с ножом на местного жителя, который продавал часы.