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У Краматорську винесли вирок екс-бойовику "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Краматорську колишнього бойовика так званої “ДНР” засудили до позбавлення волі за службу бойовикам та пограбування перукарні. Про це повідомляє пре-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“У ході судового процесу встановлено, що у червні 2014 року, коли місто Краматорськ знаходилось під тимчасовою окупацією збройних формувань терористичної організації “ДНР”, 28-річний раніше судимий місцевий мешканець брав участь у здійсненні пропускного режиму на одному із блокпостів. До його обов’язків, зокрема, входили перевірка транспортних засобів і документів у водіїв і пасажирів та виявлення громадян, не згодних з окупаційним режимом”, – інформують в прокуратурі.

Після визволення міста від бойовиків колишній “ополченець” протягом трьох років переховувався від правоохоронців, проте у липні 2017 року був затриманий за підозрою у скоєнні чергового злочину.

“Будучи клієнтом однієї з перукарень, чоловік витягнув з кишені заздалегідь підготовлену цеглину та вдарив нею по голові перукаря. Утримуючи поранену жінку на підлозі, зловмисник наказав віддати йому грошові кошти, що належать закладу. Забравши із підсобного приміщення гроші, грабіжник з місця злочину втік”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки доказам, наданим суду Краматорською місцевою прокуратурою, яка підтримувала публічне обвинувачення, чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (“Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань”), ч. 3 ст. 186 (“Грабіж, поєднаний з проникненням у приміщення”) КК України, та засуджено до 4 років і 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Одеської області взяли під варту 51-річного громадянина, підозрюваного в участі у діяльності терористичної організації

 

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