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В Краматорске вынесли приговор экс-боевику "ДНР"

В Краматорске вынесли приговор экс-боевику "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 8734 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Краматорске бывшего боевика так называемой "ДНР" приговорили к лишению свободы за службу боевикам и ограбление парикмахерской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

"В ходе судебного процесса установлено, что в июне 2014 года, когда город Краматорск находился под временной оккупацией вооруженных формирований террористической организации "ДНР", 28-летний ранее судимый местный житель участвовал в осуществлении пропускного режима на одном из блокпостов. В его обязанности, в частности, входили проверка транспортных средств и документов у водителей и пассажиров и выявление граждан, не согласных с оккупационным режимом", - информируют в прокуратуре.

После освобождения города от боевиков бывший "ополченец" в течение трех лет скрывался от правоохранителей, однако в июле 2017 был задержан по подозрению в совершении очередного преступления.

"Будучи клиентом одной из парикмахерских, мужчина вытащил из кармана заранее подготовленный кирпич и ударил по голове парикмахера. Удерживая раненую женщину на полу, злоумышленник приказал отдать ему денежные средства, принадлежащие заведению. Забрав из подсобного помещения деньги, грабитель с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

Благодаря доказательствам, предоставленным суду Краматорской местной прокуратурой, которая поддерживала публичное обвинение, мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 ("Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований"), ч. 3 ст. 186 ("Грабеж, соединенный с проникновением в помещение») УК Украины, и приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, правоохранители Одесской области взяли под стражу 51-летнего гражданина, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации.

 

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