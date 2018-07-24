У Краматорську спільний наряд поліції та військовослужбовців виявив 53 кущі конопель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Краматорську спільний наряд поліції та військовослужбовців НГУ виявив 53 кущі конопель. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“Спільний наряд співробітників Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил, що ніс службу з охорони громадського порядку у місті Краматорську, отримав інформацію про незаконне вирощування рослинної речовини роду коноплі. Під час перевірки даної інформації за адресою, мешкає громадянин В. правоохоронці виявили 53 кущі рослини коноплі, а також речовини з цих рослин у пакунку, приготовані до збуту”, — вказано у повідомленні.
За цим фактом на місце події за викликом прибула слідчо-оперативна група, яка затримала громадянина В. і доставила до Слов’янського відділу Національної поліції головного управління Національної поліції у Донецькій області за підозрою у скоєнні злочину за статтею 310 Кримінального кодексу України “Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель”.
Вилучена речовина направлена на судово-медичну експертизу.
Як повідомляв УНН, минулого місяця на Херсонщині поліцейські виявили наркоплантацію на 700 тисяч гривень.