В Краматорске совместный наряд полиции и военнослужащих обнаружил 53 куста конопли

“Совместный наряд сотрудников Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, который нес службу по охране общественного порядка в городе Краматорске, получил информацию о незаконном выращивания растительного вещества рода конопли. Во время проверки данной информации по адресу, проживает гражданин В. правоохранители обнаружили 53 куста растения конопли, а также вещества из этих растений в пакете, приготовленные к сбыту”, — указано в сообщении.

По данному факту на место происшествия по вызову прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала гражданина В. и доставила в Славянский отдела Национальной полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области по подозрению в совершении преступления по статье 310 Уголовного кодекса Украины “Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли”.

Изъятое вещество направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце на Херсонщине полицейские обнаружили наркоплантацию на 700 тысяч гривен.