У КРАІЛ розповіли, чому розпустили експертну раду та звільнили Бориса Баума

Цитата

“Борис Баум працював у складі Консультаційно-експертної ради КРАІЛ, яка була достроково розпущена у повному складі, оскільки не виконувала усіх своїх функцій та обов’язків.

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання азартних ігор та лотерей" КЕР є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проєктів документів, які розробляються та/або розглядаються уповноваженим органом.

КРАІЛ надає оцінку діяльності КЕР виключно керуючись положенням про Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей”, - наголосили в КРАІЛ.

Контекст

Консультаційно-експертна рада була розпущена після публікації скандального відео, де на заході, організованому букмекером 1xBet у росії, читають антиукраїнський реп.

Своїх повноважень одразу позбувся й Борис Баум, який, за інформацією журналістів, і був лобістом видачі ліцензії проросійському букмекеру 1XBet для роботи в Україні.

Баум нібито курує гральним бізнесом в Україні і при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком – заступником голови державної думи рф та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим.

Бориса Баума разом з російськими власниками 1xBet вже внесли у базу “Миротворця” як людину, яка брала “Свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася – ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

Після скандалу Борис Баум втік з України за своїм латвійським паспортом, при цьому маючи українське громадянство.

Після втечі Баума, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.



У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.