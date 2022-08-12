В КРАИЛ рассказали, почему распустили экспертный совет и уволили Бориса Баума

Цитата

“Борис Баум работал в составе Консультационно-экспертного совета КРАИЛ, который был досрочно распущен в полном составе, поскольку не выполнял всех своих функций и обязанностей.

В соответствии с Законом Украины "О государственном регулировании азартных игр и лотерей" КЭС является постоянно действующим на общественных началах совещательным органом, который участвует в обсуждении проектов документов, разрабатываемых и/или рассматриваемых уполномоченным органом.

КРАИЛ дает оценку деятельности КЭС исключительно руководствуясь положением о Консультационно-экспертном совете Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей”, - подчеркнули в КРАИЛ.

Контекст

Консультационно-экспертный совет был распущен после публикации скандального видео, где на мероприятии, организованном букмекером 1xBet в россии, читают антиукраинский рэп.

Своих полномочий сразу лишился и Борис Баум, который, по информации журналистов, и был лоббистом выдачи лицензии пророссийскому букмекеру 1XBet для работы в Украине.

Баум якобы курирует игорным бизнесом в Украине и при этом тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком – заместителем главы государственной думы рф и спецпредставителем путина Александром Бабаковым.

Бориса Баума вместе с российскими владельцами 1xBet уже внесли в базу “Миротворца” как человека, который принимал “Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимался – ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.

После скандала Борис Баум сбежал из Украины по своему латвийскому паспорту, при этом имея украинское гражданство.

После бегства Баума, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство (№ 12022000000000558) из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.



В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.