У КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО утворилися черги з 760 автівок - ДПСУ

"Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 60/180; “Мар’їнка” - 250/200; “Новотроїцьке” - 0/70; “Гнутове” - 0/0", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду залишався досить динамічним та характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попередньою добою.

За даними ДПСУ, загалом лінію розмежування перетнуло 28 тисяч осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” - 6770 осіб та 815 транспортних засобів;

“Мар’їнка” - 6685 осіб та 1230 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” - 5680 осіб та 1285 транспортних засобів;

“Гнутове” - 4130 осіб та 920 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” - 4735 осіб.

Також вказано, що через КПВВ “Новотроїцьке” та “Майорське” до неконтрольованої території прослідували 19 вантажівок з гуманітарними вантажами. Вони перевозили близько 200 тонн продуктових та гігієнічних наборів, медикаментів, ковдр та інше від місії МКЧХ і благодійної організації “Людина в біді” для жителів Донецької області.