В КПВВ на линии разграничения в зоне АТО образовались очереди из 760 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах на линии разграничения в зоне АТО на въезд и выезд находилось 760 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/180; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/70; "Гнутово" - 0/0", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда оставался достаточно динамичным и характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущими сутками.
По данным ГПСУ, в общем линию разграничения пересекло 28 тысяч человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 6770 человек и 815 транспортных средств;
"Марьинка" - 6685 человек и 1230 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5680 человек и 1285 транспортных средств;
"Гнутово" - 4130 человек и 920 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 4735 человек.
Также указано, что через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" на неконтролируемую территорию последовали 19 грузовиков с гуманитарными грузами. Они перевозили около 200 тонн продуктовых и гигиенических наборов, медикаментов, одеял и др от миссии МККК и благотворительной организации "Человек в беде" для жителей Донецкой области.