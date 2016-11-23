У КП “Кіровгеологія” вигадали своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту

Нагадаємо, за даними ЗМІ, які ґрунтуються на біографічній довідці В.Нельги, новий очільник КП “Кіровгеологія” не має профільної освіти та досвіду роботи.

“Так, В.Нельга, у 2000 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю „Металургія чорних металів“ і отримав кваліфікацію інженера-металурга.

У 2010 році — в Інституті післядипломної освіти Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу отримав спеціальність „Економіка підприємства“ (кваліфікація — економіст).

А в 2016 році почав навчання на заочній формі в Національному гірничому університету за напрямом — гірнича справа. З даних про місця роботи В.Нельги також випливає, що в області геології і науки він ніколи не працював”, — сказано у повідомленні.

Водночас, у КП “Кіровгеологія”, коментуючи цей факт повідомили наступне:

“З червня 2016 року керівником КП „Кіровгеологія“ був призначений на конкурсній основі Віталій Нельга, який має геолого-економічну і технічну освіту (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу і Дніпродзержинський державний технічний університет). В даний час Нельга В.В. навчається в Національному гірничому університеті за напрямком Гірнича справа, що говорить лише про те, що цей керівник прагне зрозуміти спеціфіку підприємства та шляхи оптимального виходу з кризової ситуації, в яку занурили КП „Кіровгеологія“ його попередники”.

Таким чином, на підприємстві лише підтвердили наявні у ЗМІ дані щодо освіти В.Нельги та визнали той факт, що новий очільник поки що лише прагне отримати відповідний для керівництва КП “Кіровгеологія” фах.

Більше того в офіційному повідомленні підприємства сказано, що В.Нельга має “геолого-економічну освіту”.

Однак, згідно з Постановою КМУ “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”, такої спеціальності в Україні не існує.

Більше того, цю інформацію підтверджують і фахівці галузі геологія.

За словами екс-директора “Полтавнафтогазгеології” Ігоря Горжія, на сьогодні “жоден вищий навчений заклад України не надає геолого-економічну освіту”.