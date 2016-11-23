В КП "Кировгеология" придумали своему новому директору несуществующее в Украине геолого-экономическое образование

Напомним, по данным СМИ, основанным на биографической справке В.Нельги, новый глава КП "Кировгеология" не имеет профильного образования и опыта работы.

"Так, В.Нельга в 2000 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет по специальности "Металлургия черных металлов" и получил квалификацию инженера-металлурга.

В 2010 году - в Институте последипломного образования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа получил специальность "Экономика предприятия" (квалификация - экономист).

А в 2016 году начал обучение на заочной форме в Национальном горном университета по направлению - горное дело. Из данных о местах работы В.Нельги также следует, что в области геологии и науки он никогда не работал", - сказано в сообщении.

В то же время, в КП "Кировгеология", комментируя этот факт сообщили следующее:

"С июня 2016 г. руководителем КП "Кировгеология" был назначен на конкурсной основе Виталий Нельга, который имеет геолого-экономическое и техническое образование (Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа и Днепродзержинский государственный технический университет). В настоящее время Нельга В.В. учится в Национальном горном университете по направлению Горное дело, что говорит лишь о том, что этот руководитель стремится понять специфику предприятия и пути оптимального выхода из кризисной ситуации, в которую погрузили КП "Кировгеология" его предшественники".

Таким образом, на предприятии лишь подтвердили имеющиеся в СМИ данные об образовании В.Нельги и признали тот факт, что новый глава пока только стремится получить подходящую для руководства КП "Кировгеология" специальность.

Более того, в официальном сообщении предприятия сказано, что В.Нельга имеет "геолого-экономическое образование".

Однако, согласно Постановлению КМУ "Об утверждении перечня специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра", такой специальности в Украине не существует.

Более того, эту информацию подтверждают и специалисты отрасли геология.

По словам экс-директора "Полтавнефтегазгеологии" Игоря Горжия, на сегодня "ни одно высшее учебное заведение Украины не предоставляет геолого-экономического образования".