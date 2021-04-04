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У Косово обрали президента

У Косово обрали президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Косово президентом обрали Вйоса Османі, кандидатку від лівонаціоналістичного руху “Самовизначення” (Vetevendosje). Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті 71 голосами з-поміж 120 депутатів парламенту. Наразі “Самовизначення” займає всі ключові посади у Косові: спікером парламенту є Ґляук Конюфца, головою уряду лідер партії Альбін Курті. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

Османі тепер буде командиром збройних сил країни, і буде служити однією з найкращих дипломатичних представників країни.

Нагадаємо

Одного з колишніх командирів Визвольної армії Косова (ВАК) П’єтера Шалу затримали в Бельгії за підозрою у здійсненні воєнних злочинів у 1990-х роках.

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