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Османі обрали в третьому турі голосування в парламенті 71 голосами з-поміж 120 депутатів парламенту. Наразі “Самовизначення” займає всі ключові посади у Косові: спікером парламенту є Ґляук Конюфца, головою уряду лідер партії Альбін Курті. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

Османі тепер буде командиром збройних сил країни, і буде служити однією з найкращих дипломатичних представників країни.

Нагадаємо

Одного з колишніх командирів Визвольної армії Косова (ВАК) П’єтера Шалу затримали в Бельгії за підозрою у здійсненні воєнних злочинів у 1990-х роках.