У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова за підозрою у воєнних злочинах

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"16 березня 2021 року влада Бельгії заарештували П'єтера Шалу на підставі ордера на арешт і підтвердили обвинувальний висновок, пов'язаний з воєнними злочинами, винесений суддею попереднього провадження СТК", - йдеться у повідомленні.

Деталі

П'єтер Шала буде перебувати під вартою в Бельгії в очікуванні переведення в слідчий ізолятор СТК в Гаазі. Обвинувальний акт планується оголосити до того, як фігуранти постануть перед судом у Нідерландах.

За інформацією ЗМІ, під час війни в Косові Шала був відомий на прізвисько "Командир-вовк" і діяв у зоні операцій на сході Косова.

За даними DW, раніше П'єтер Шала був фігурантом ще одного процесу, під час якого розслідувалося можливе насильство над полоненими у таборах ВАК у північній Албанії. У 2019 році його вже допитували слідчі в Гаазі.

Що було раніше

5 листопада 2020 року спеціальний трибунал в Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові висунув звинувачення цілій низці політиків, серед яких - президент Республіки Косово Хашим Тачі. Він був одним із засновників ВАК. У відповідь Тачі оголосив, що йде у відставку, пояснивши це тим, що не бажає постати перед судом як глава держави.

Для довідки

Спеціальний суд по Косову заснований для розгляду серйозних злочинів, скоєних у період з 1998 по 2000 рік у Косово. Приводом для його створення стала доповідь ПАРЄ, опублікована 7 січня 2011 року, у якій стверджувалося, що члени "Визвольної армії Косова" у кінці 1990-х і початку 2000-х років були причетні до наркоторгівлі, викрадень і вбивств, а також торгівлі людськими органами. Для забезпечення незалежності роботи судової інстанції її було вирішено розмістити у Гаазі.