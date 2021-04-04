В Косово избрали президента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Косово президентом избрали Вйоса Османи, кандидатку от левонационалистического движения “Самоопределение” (Vetevendosje). Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Османи выбрали в третьем туре голосования в парламенте 71 голосами среди 120 депутатов парламента. Сейчас “Самоопределение” занимает все ключевые должности в Косово: спикером парламента является Ґляук Конюфца, главой правительства лидер партии Альбин Курти. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.
Османи теперь будет командиром вооруженных сил страны и служить одним из лучших дипломатических представителей страны.
Напомним
Один из бывших командиров Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера ярости задержали в Бельгии по подозрению в совершении военных преступлений в 1990-х годах.