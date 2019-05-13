У Коростишеві восьмикласник розпилив сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У місті Коростишеві Житомирської області учень восьмого класу розпилив у туалеті школи аерозольний газ дратівливої дії, через що було госпіталізовано 13 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в Житомирській області.
“Правоохоронці з’ясували, що близько 10.40 на перерві між уроками у приміщенні туалету школи, на третьому поверсі, хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння та подразнення обличчя та шкіри”, — йдеться у повідомленні.
До лікарні госпіталізовано 13 школярів від 2005 до 2009 років народження.
Зазначається, навчальний процес після провітрювання приміщення продовжився.
“Особа учня, який розпив газ, встановлена — це учень 8-го класу, 2005 року народження”, — додали у поліції.
Попередня кваліфікація події — ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження волі.
Нагадаємо, у школі № 1 міста Черкаси 75 дітей отруїлись невідомою речовиною. В результаті інциденту 68 учнів госпіталізовано.