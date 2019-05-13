В Коростышеве восьмиклассник распылил слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В городе Коростышеве Житомирской области ученик восьмого класса распылил в туалете школы аэрозольный газ раздражающего действия, из-за чего были госпитализированы 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
"Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, по которой у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи", - говорится в сообщении.
В больницу госпитализированы 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения.
Отмечается, учебный процесс после проветривания помещения продолжился.
"Лицо ученика, распил газ, установлена - это ученик 8-го класса, 2005 года рождения", - добавили в полиции.
Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.
Напомним, в школе № 1 города Черкассы 75 детей отравились неизвестным веществом . В результате инцидента 68 учеников госпитализированы.