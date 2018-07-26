У Конотопі затримано 50 осіб за заворушення на сесії міськради

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У місті Конотоп Сумської області під час засідання міськради, виник конфлікт між прибічниками діючого мера та його опонентами, у результаті чого поліція затримала 50 найбільш активних порушників громадського порядку та доставила до відділу поліції. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Сумський області, передає УНН.

“Під час сутички постраждало четверо правоохоронців”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час роботи депутатського корпусу неодноразово виникали словесні конфлікти між прихильниками міського голови та його опонентами. Обидві сторони зібрали в залі своїх прибічників, котрі свідомо провокували конфлікти та бійки.

Оскільки на засіданні були присутні містяни та громадські активісти, працівники поліції стали стіною між протиборчими сторонами, щоб не допустити масових безладів та жертв серед громадян.

“В результаті правоохоронцям довелося вжити превентивних заходів та вивести із зали 50 найбільш активних порушників порядку і доставити їх до поліції. Під час сутичок постраждали четверо працівників поліції”, — сказав заступник начальника ГУНП області Олег Кузмінков.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції, співробітники Слідчого управління ГУНП області та прокуратури.

“Сьогоднішнім подіям буде дана принципова правова оцінка”, — запевнили правоохоронці Сумщини.

Нагадаємо, у Харківській міськраді заявили про спробу захоплення будівлі мерії групою молодиків.

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