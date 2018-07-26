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В Конотопе задержали 50 человек из-за беспорядков на сессии горсовета

В Конотопе задержали 50 человек из-за беспорядков на сессии горсовета

Киев  •  УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В городе Конотоп Сумской области во время заседания горсовета, возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами, в результате чего полиция задержала 50 наиболее активных нарушителей общественного порядка и доставила в отдел полиции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"Во время схватки пострадали четверо правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при работе депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки.

Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских", - сказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

"Сегодняшним событиям будет дана принципиальная правовая оценка", - заверили правоохранители Сумщины.

Напомним, в Харьковском горсовете заявили о попытке захвата здания мэрии группой парней.

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