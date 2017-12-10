У Конотопі рятували жінку, руку якої затисло у м’ясорубці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У місті Конотоп Сумської області рятувальники надали допомогу жінці, руку якої затиснуло в м’ясорубці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“9 грудня о 08:45 до Служби порятунку „101“ від чергового диспетчера Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшла інформація про необхідність надання допомоги. За попередніми даними, до Конотопської центральної районної лікарні ім. академіка М. Давидова була доправлена працівниця місцевої кулінарії, рука якої потрапила до електричної м’ясорубки”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що після надання першої допомоги потерпілу госпіталізували до травматологічного відділення лікарні.