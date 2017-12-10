В Конотопе спасали женщину, руку которой зажало в мясорубке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В городе Конотоп Сумской области спасатели оказали помощь женщине, руку которой зажало в мясорубке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"9 декабря в 8:45 в Службу спасения "101" от дежурного диспетчера Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступила информация о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, в Конотопской центральной районной больнице им. академика М. Давыдова была доставлена работница местной кулинарии, рука которой попала в электрическую мясорубку", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после оказания первой помощи пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение больницы.