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У конкурсі на суддів у ВСУ візьме участь 21 співробітник суду - Я.Романюк

У конкурсі на суддів у ВСУ візьме участь 21 співробітник суду - Я.Романюк

Київ • УНН

 • 8244 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У конкурсі на зайняття посад суддів у Верховному суді України братиме участь 21 співробітник ВСУ. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

"17 із 19 (діючих суддів ВСУ - ред.) виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Верховного суду",- повідомив Я.Романюк.

Крім діючих суддів, ще двоє суддів ВСУ у відставці, за його словами, вирішили взяти участь у конкурсі і є учасниками конкурсу, як і двоє працівників апарату ВСУ.

"Тож 21 чоловік із ВСУ буде брати участь у конкурсних процедурах", - сказав Я.Романюк.

Українські Національні Новини

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