У конкурсі на суддів у ВСУ візьме участь 21 співробітник суду - Я.Романюк

"17 із 19 (діючих суддів ВСУ - ред.) виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Верховного суду",- повідомив Я.Романюк.

Крім діючих суддів, ще двоє суддів ВСУ у відставці, за його словами, вирішили взяти участь у конкурсі і є учасниками конкурсу, як і двоє працівників апарату ВСУ.

"Тож 21 чоловік із ВСУ буде брати участь у конкурсних процедурах", - сказав Я.Романюк.