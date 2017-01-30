У конкурсі на суддів у ВСУ візьме участь 21 співробітник суду - Я.Романюк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У конкурсі на зайняття посад суддів у Верховному суді України братиме участь 21 співробітник ВСУ. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.
"17 із 19 (діючих суддів ВСУ - ред.) виявили бажання взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Верховного суду",- повідомив Я.Романюк.
Крім діючих суддів, ще двоє суддів ВСУ у відставці, за його словами, вирішили взяти участь у конкурсі і є учасниками конкурсу, як і двоє працівників апарату ВСУ.
"Тож 21 чоловік із ВСУ буде брати участь у конкурсних процедурах", - сказав Я.Романюк.