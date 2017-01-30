В конкурсе на судей ВСУ примет участие 21 сотрудник суда - Я.Романюк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В конкурсе на занятие должностей судей в Верховном суде Украины будет участвовать 21 сотрудник ВСУ. Об этом на брифинге заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.
"17 из 19 (действующих судей ВСУ - ред.) изъявили желание принять участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Верховного суда", - сообщил Я.Романюк.
Кроме действующих судей, еще двое судей ВСУ в отставке, по его словам, решили принять участие в конкурсе и являются участниками конкурса, как и двое работников аппарата ВСУ.
"Поэтому 21 человек с ВСУ будет участвовать в конкурсных процедурах", - сказал Я.Романюк.