У конкурсі на посаду аудитора НАБУ погодився брати участь один кандидат - нардеп

"Ми минулого разу вирішили доручити секретаріату оголосити конкурс підготувати такий проект рішення, а мені ви доручили поговорити з Карлосом Кастрисані, Джовані Кеслером і Мартою Борщ. Я до них звернувся з офіційними листами і повідомив їм, що ми вважаємо їх дуже високими спеціалістами і запитав, чи вони не погодилися б взяти участь в конкурсі на обрання аудитора Національного антикорупційного бюро... Станом на зараз відповідь надала пані Марта Борщ, це прокурор зі Сполучених Штатів, яка підтримувала обвинувачення у справі Павла Лазаренка. Вона прислала офіційну відповідь, що вона буде рада взяти участь у такому конкурсі. Тому одного кандидата ми вже маємо", - сказав Є.Соболєв.

Також він повідомив, що ані Д.Кеслер, ані К.Кастрисана поки не дали відповіді на це питання.

Крім того, він повідомив, що заявки на участь у конкурсі будуть прийматися протягом місяця, а точніше до 3 травня.

Нагадаємо, Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від ВР.