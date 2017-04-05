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У конкурсі на посаду аудитора НАБУ погодився брати участь один кандидат - нардеп

Київ • УНН

 • 14097 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Колишній обвинувач Павла Лазаренка Марта Борщ погодилася брати участь у конкурсі на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це на засіданні Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції заявив голова комітету Єгор Соболєв, передає кореспондент УНН.

"Ми минулого разу вирішили доручити секретаріату оголосити конкурс підготувати такий проект рішення, а мені ви доручили поговорити з Карлосом Кастрисані, Джовані Кеслером і Мартою Борщ. Я до них звернувся з офіційними листами і повідомив їм, що ми вважаємо їх дуже високими спеціалістами і запитав, чи вони не погодилися б взяти участь в конкурсі на обрання аудитора Національного антикорупційного бюро... Станом на зараз відповідь надала пані Марта Борщ, це прокурор зі Сполучених Штатів, яка підтримувала обвинувачення у справі Павла Лазаренка. Вона прислала офіційну відповідь, що вона буде рада взяти участь у такому конкурсі. Тому одного кандидата ми вже маємо", - сказав Є.Соболєв.

Також він повідомив, що ані Д.Кеслер, ані К.Кастрисана поки не дали відповіді на це питання.

Крім того, він повідомив, що заявки на участь у конкурсі будуть прийматися протягом місяця, а точніше до 3 травня.

Нагадаємо, Антикорупційний комітет оголосив конкурс на аудитора НАБУ від ВР.

Українські Національні Новини

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