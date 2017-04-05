В конкурсе на должность аудитора НАБУ согласился участвовать один кандидат - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79763 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111718 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170026 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125075 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106218 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103832 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В конкурсе на должность аудитора НАБУ согласился участвовать один кандидат - нардеп

В конкурсе на должность аудитора НАБУ согласился участвовать один кандидат - нардеп

Киев  •  УНН

 • 14095 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший обвинитель Павла Лазаренко Марта Борщ согласилась участвовать в конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро. Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил председатель комитета Егор Соболев, передает корреспондент.

"Мы в прошлый раз решили поручить секретариату объявить конкурс подготовить такой проект решения, а мне вы поручили поговорить с Карлосом Кастрисани, Джованни Кеслером и Мартой Борщ. Я к ним обратился официальными письмами и сообщил им, что мы считаем их очень высокими специалистами и спросил, не согласились бы они принять участие в конкурсе аудитора Национального антикоррупционного бюро... по состоянию на сейчас, ответ предоставила госпожа Марта Борщ, это прокурор из США, которая поддерживала обвинение по делу Павла Лазаренко. Она прислала официальный ответ, что она будет рада принять участие в таком конкурсе. Поэтому одного кандидата мы уже имеем", - сказал Е.Соболев.

Также он сообщил, что ни Д.Кеслер, ни К.Кастрисана пока не дали ответа на этот вопрос.

Кроме того, он сообщил, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься в течение месяца, а точнее до 3 мая.

Напомним, Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР .

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