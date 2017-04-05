В конкурсе на должность аудитора НАБУ согласился участвовать один кандидат - нардеп

"Мы в прошлый раз решили поручить секретариату объявить конкурс подготовить такой проект решения, а мне вы поручили поговорить с Карлосом Кастрисани, Джованни Кеслером и Мартой Борщ. Я к ним обратился официальными письмами и сообщил им, что мы считаем их очень высокими специалистами и спросил, не согласились бы они принять участие в конкурсе аудитора Национального антикоррупционного бюро... по состоянию на сейчас, ответ предоставила госпожа Марта Борщ, это прокурор из США, которая поддерживала обвинение по делу Павла Лазаренко. Она прислала официальный ответ, что она будет рада принять участие в таком конкурсе. Поэтому одного кандидата мы уже имеем", - сказал Е.Соболев.

Также он сообщил, что ни Д.Кеслер, ни К.Кастрисана пока не дали ответа на этот вопрос.

Кроме того, он сообщил, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься в течение месяца, а точнее до 3 мая.

Напомним, Антикоррупционный комитет объявил конкурс на аудитора НАБУ от ВР .