У конкурсі "Міс Україна" пом’якшили умови

"Проаналізувавши оновлені вимоги трьох міжнародних конкурсів Miss World, Miss Earth, Miss International, представниками яких є Національний комітет "Міс Україна", було прийнято рішення скорегувати обмеження за віком і зростом", - йдеться у повідомленні.

Проаналізувавши оновлені вимоги трьох міжнародних конкурсів Національний комітет "Міс Україна" вніс середні допустимі показники віку та зросту для учасниць конкурсу.

"З 29 січня 2019 року вік учасниць конкурсу "Міс Україна" повинен бути від 17 до 25 років, а зростання від 168 см", - додали в комітеті.

Нагадаємо, влітку цього року в Латвії пройде міжнародний конкурс краси Mrs. Elite Beauty Queen, в якому візьмуть участь жінки у віці від 20 до 45 років з різних держав світу.



