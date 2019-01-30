В конкурсе "Мисс Украина" смягчили условия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Конкурсная комиссия "Мисс Украина 2019" скорректировала ограничения по возрасту и росту. Об этом сообщает официальный сайт конкурса, передает УНН.
"Проанализировав обновленные требования трех международных конкурсов Miss World, Miss Earth, Miss International, представителями которых являются Национальный комитет "Мисс Украина", было принято решение скорректировать ограничения по возрасту и росту", - говорится в сообщении.
Проанализировав обновленные требования трех международных конкурсов Национальный комитет "Мисс Украина" внес средние допустимые показатели возраста и роста для участников конкурса.
"С 29 января 2019 возраст участниц конкурса" Мисс Украина "должен быть от 17 до 25 лет, а рост от 168 см", - добавили в комитете.
Напомним, летом этого года в Латвии пройдет международный конкурс красоты Mrs. Elite Beauty Queen, в котором примут участие женщины в возрасте от 20 до 45 лет из разных стран мира.