У Конгресі українців Канади обрали нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новим президентом Конгресу українців Канада (КУК) стала Олександра Чичій. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт КУК.
“Президент Чичій... має довгу та успішну історію очільництва у громаді й професійного лідерства, тож я певен, що вона разом із нашою чудовою Радою директорів продовжуватиме вміло керувати Конгресом українців Канади”, — сказав колишній президент КУК Павло Грод.
Сам Павло Грод, який 10 років очолював КУК, був обраний на посаду президента Світового конгресу українців (СКУ).
“Від імені Ради директорів ми дякуємо Павлу за його службу і бажаємо йому успіху в якості президента СКУ. Він залишає нашу організацію сильніше, ніж коли він до неї прийшов, і ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої тісної співпраці з СКУ”, — заявила Чичій.
Нагадаємо, 1 вересня Світовий конгрес українців заявив, що робитиме все можливе для посилення санкцій проти Російської Федерації.