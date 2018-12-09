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В Конгрессе украинцев Канады выбрали нового президента

Киев • УНН

 • 15427 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новым президентом Конгресса украинцев Канады (КУК) стала Александра Чичий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КУК.

В Конгрессе украинцев Канады выбрали нового президента

“Президент Чичий... имеет долгую и успешную историю возглавления общественных организаций и профессионального лидерства, и я уверен, что она вместе с нашим замечательным Советом директоров продолжит умело руководить Конгрессом украинцев Канады”, — сказал бывший президент КУК Павел Грод.

Сам Павел Грод, который 10 лет возглавлял КУК, был избран на пост президента Всемирного конгресса украинский (СКУ).

“От имени Совета директоров мы благодарим Павла за его службу и желаем ему успеха в качестве президента ВКУ. Он покидает нашу организацию сильнее, чем когда он в неё пришел, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с СКУ”, — заявила Чичий.

Напомним, 1 сентября Всемирный конгресс украинский заявил, что будет делать все возможное для усиления санкций против Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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