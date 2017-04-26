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У конгресі США заявили про ознаки порушення закону у діях М.Флінна

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній радник Білого дому з національної безпеки Майкл Флінн, імовірно, порушив закон, не отримавши дозволу на те, щоб його поїздка до Росії в 2015 році була оплачена, заявили в американському конгресі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Під час тієї поїздки відставний генерал-лейтенант, який згодом став радником президента США Дональда Трампа, обідав з президентом Росії Володимиром Путіним і виступив на святкуванні річниці російського телеканалу Russia Today (RT), який заплатив М.Фліннові щонайменше 33 тисячі доларів.

"Як колишній військовий офіцер, ви просто не можете взяти гроші від Росії, Туреччини або будь-кого іншого. І це виглядає так, ніби він брав ці гроші. Це було недоречно, і є наслідки за порушення закону", – сказав голова комітету з нагляду палати представників Конгресу США республіканець Джейсон Чаффец.

Майкл Флінн був призначений радником з національної безпеки в адміністрації Д.Трампа в січні. Але він був змушений піти у відставку 13 лютого після того, як стало відомо, що він не оприлюднив дані про бесіди з послом Росії у США, темою яких були американські санкції щодо Москви.

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