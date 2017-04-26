В конгрессе США заявили о признаках нарушения закона в действиях М.Флинна

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35400 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103979 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106973 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103485 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152730 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В конгрессе США заявили о признаках нарушения закона в действиях М.Флинна

В конгрессе США заявили о признаках нарушения закона в действиях М.Флинна

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн, вероятно, нарушил закон, не получив разрешения на то, чтобы его поездка в Россию в 2015 году была оплачена, заявили в американском конгрессе, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Во время той поездки отставной генерал-лейтенант, который впоследствии стал советником президента США Дональда Трампа, обедал с президентом России Владимиром Путиным и выступил на праздновании годовщины российского телеканала Russia Today (RT), который заплатил М.Флиннови минимум 33 тыс. долларов.

"Как бывший военный офицер, вы просто не можете взять деньги от России, Турции или от кого-то другого. И это выглядит так, будто он принимал эти деньги. Это было неуместно, и есть последствия за нарушение закона", - сказал председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса США республиканец Джейсон Чаффец.

Майкл Флинн был назначен советником по национальной безопасности в администрации Д.Трампа в январе. Но он был вынужден уйти в отставку 13 февраля после того, как стало известно, что он не обнародовал данные о беседах с послом России в США, темой которых были американские санкции в отношении Москвы.

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