В конгрессе США заявили о признаках нарушения закона в действиях М.Флинна

Во время той поездки отставной генерал-лейтенант, который впоследствии стал советником президента США Дональда Трампа, обедал с президентом России Владимиром Путиным и выступил на праздновании годовщины российского телеканала Russia Today (RT), который заплатил М.Флиннови минимум 33 тыс. долларов.

"Как бывший военный офицер, вы просто не можете взять деньги от России, Турции или от кого-то другого. И это выглядит так, будто он принимал эти деньги. Это было неуместно, и есть последствия за нарушение закона", - сказал председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса США республиканец Джейсон Чаффец.

Майкл Флинн был назначен советником по национальной безопасности в администрации Д.Трампа в январе. Но он был вынужден уйти в отставку 13 февраля после того, как стало известно, что он не обнародовал данные о беседах с послом России в США, темой которых были американские санкции в отношении Москвы.