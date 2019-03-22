У конгресі США взялися за спроби РФ втрутитися у вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Палаті представників Конгресу США представлено резолюцію, яка засуджує спроби РФ втрутитися у вибори в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу посольства України у Вашингтоні.
"Двопартійна група конгресменів, членів Конгресового українського кокусу на чолі з конгресменом від штату Пенсильванія Бренданом Бойлом внесла на розгляд Палати представників резолюцію, яка висловлює тверду підтримку права українського народу вільно обирати своє керівництво та визначати власне майбутнє", - вказали у посольстві.
У документі висловлюється підтримка суверенітету і територіальної цілісності України та рішуче засуджуються "спроби влади РФ та її агентів втрутитися у вибори в Україні, зокрема, шляхом здійснення шкідливих кібероперацій та намагаючись вплинути на суспільну думку через контрольовані Кремлем мас-медіа і соціальні мережі", додали у диппредставництві.
"Конгресмени закликають уряд США надати українському урядові допомогу у зусиллях із захисту виборчої системи країни від кібер- та інших видів загроз", - зазначили у посольстві.
Нагадаємо, Україна та США обговорили протидію російському втручанню у вибори.