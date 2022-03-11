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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Конгресі США остаточно схвалили пов'язану з Україною допомогу на 13,6 мільярда доларів

У Конгресі США остаточно схвалили пов'язану з Україною допомогу на 13,6 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 120499 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сенат США ухвалив масштабний законопроект про фінансування уряду та надання нової допомоги, пов'язаної з Україною, надіславши документ на 2741 сторінку президенту США Джо Байдену на підпис, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Американські сенатори проголосували 68 головами "за" ("проти" - 31) за законопроект, який включає 1,5 трильйона доларів державного фінансування та 13,6 мільярда доларів допомоги, пов’язаної з Україною.

Законопроект пройшов з блискавичною швидкістю через Конгрес, пройшовши в Палаті представників менше ніж за 24 години після того, як він був оприлюднений рано вранці в середу. Голосування в Сенаті відбулося менше ніж через два дні після внесення законопроекту.

Як вказано, угода щодо фінансування для України включає приблизно 6,5 мільярдів доларів для Міністерства оборони США, у тому числі понад 3 мільярди доларів на підтримку Європейського командування ЗС США та 3,5 мільярда доларів на цілі, пов'язані з обладнанням, яке Сполучені Штати надіслали Україні.

Вона також включає майже 4 мільярди доларів для Державного департаменту США та майже 2,8 мільярда доларів для Агентства США з міжнародного розвитку, включаючи більше грошей на програми гуманітарної допомоги.

Раніше

Президент США Джо Байден закликав американський Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на суму 12 млрд доларів США.

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